21 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Carro pega fogo em túnel da Tamoios e causa congestionamento

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Carro foi destruído pelo fogo
Carro foi destruído pelo fogo

Um Renault Kwid pegou fogo na tarde desse domingo (20) enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios (SP-065/099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O incidente ocorreu em um dos túneis da estrada, na altura do km 7, no sentido norte.

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Segundo informações do CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista percebeu que o veículo havia perdido força de aceleração e decidiu parar no acostamento.

Ao tentar voltar a trafegar, o condutor percebeu que o carro estava esquentando e identificou um princípio de incêndio. O fogo foi controlado por volta das 14h26.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta das 14h30 e deixou a ocorrência às 14h36. A Polícia Militar Rodoviária também foi acionada e permaneceu no trecho entre 14h46 e 14h56.

Trânsito ficou congestionado

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento no sentido norte ficou interditado das 14h03 às 16h02. Em determinado momento, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados.

O congestionamento chegou a 10,3 quilômetros, entre os km 17,4 e 7,08, no sentido norte.

O veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária por volta das 16h. O motorista saiu ileso.

A ocorrência foi registrada como de alta criticidade pelo sistema de monitoramento, devido à interdição do trecho.

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