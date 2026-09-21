Um Renault Kwid pegou fogo na tarde desse domingo (20) enquanto trafegava pela Rodovia dos Tamoios (SP-065/099), em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O incidente ocorreu em um dos túneis da estrada, na altura do km 7, no sentido norte.

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Segundo informações do CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista percebeu que o veículo havia perdido força de aceleração e decidiu parar no acostamento.