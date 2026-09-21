São José dos Campos segue avançando na segurança pública. Os indicadores criminais referentes aos primeiros sete meses de 2026 confirmam a redução dos principais crimes registrados no município, na comparação com o mesmo período de 2016.

O destaque fica para os roubos de veículos, que apresentaram redução de 97,9%: foram 493 ocorrências entre janeiro e julho de 2016, contra 25 no mesmo período deste ano.

A queda também aparece em outros importantes indicadores. Os roubos em geral tiveram redução de 85,5%, passando de 2.445 casos para 355. Já os furtos de veículos caíram 71,6%, de 1.308 para 371 ocorrências.

Os homicídios também apresentaram redução significativa, de 56,1%, passando de 41 registros nos primeiros sete meses de 2016 para 18 em 2026. Nos furtos em geral, a redução foi de 22,8%, com 2.795 ocorrências neste ano, ante 3.622 em 2016.

Os números refletem a evolução dos indicadores de segurança do município e a atuação integrada das forças de segurança. O levantamento é baseado nos dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.