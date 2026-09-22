22 de setembro de 2026
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VÍDEO: Drone mostra ônibus após tragédia que matou 6 no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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@taiada_drone
Vídeo mostra como ônibus ficou após acidente em Cruzeiro
Vídeo mostra como ônibus ficou após acidente em Cruzeiro

Um grave acidente com um ônibus de romeiros, na manhã de domingo (20), em Cruzeiro, deixou seis pessoas mortas. O veículo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), com destino a Aparecida e acabou caindo em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), no km 232. Imagens gravadas com drone mostram o local e como o veículo ficou após o acidente.

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A tragédia deixou seis mortos: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47; Augusto Antônio de Lima, 43; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64; Alice Fátima Alves da Silva, 14; e Evandro Carlos Garcia, 46.

O piloto de drone Leandro da Silva Santana esteve no local e descreveu a cena como extremamente difícil de presenciar. “Cena horrível, muitas vestimentas, bolsas, etc. Tinha celulares tocando, mensagens de familiares perguntando onde estavam”, disse.

As imagens mostram o ônibus completamente destruído após a queda e ajudam a dimensionar a força do impacto, além de revelar as condições do local onde as equipes de resgate trabalharam para retirar as vítimas e atender os sobreviventes.

Em entrevista após a ocorrência, o motorista relatou ter tido dificuldade para reduzir a velocidade na descida da serra e afirmou ter tentado frear antes da curva, mas perdeu o controle do veículo. É a versão do condutor, que será verificada pela Polícia Civil, que vai confrontá-la com perícias, documentos e o restante da investigação.

Ele foi preso em flagrante logo após o acidente. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com aumento de pena por se tratar de transporte profissional de passageiros.

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