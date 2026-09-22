Um grave acidente com um ônibus de romeiros, na manhã de domingo (20), em Cruzeiro, deixou seis pessoas mortas. O veículo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), com destino a Aparecida e acabou caindo em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), no km 232. Imagens gravadas com drone mostram o local e como o veículo ficou após o acidente.
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A tragédia deixou seis mortos: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47; Augusto Antônio de Lima, 43; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64; Alice Fátima Alves da Silva, 14; e Evandro Carlos Garcia, 46.
O piloto de drone Leandro da Silva Santana esteve no local e descreveu a cena como extremamente difícil de presenciar. “Cena horrível, muitas vestimentas, bolsas, etc. Tinha celulares tocando, mensagens de familiares perguntando onde estavam”, disse.
As imagens mostram o ônibus completamente destruído após a queda e ajudam a dimensionar a força do impacto, além de revelar as condições do local onde as equipes de resgate trabalharam para retirar as vítimas e atender os sobreviventes.
Em entrevista após a ocorrência, o motorista relatou ter tido dificuldade para reduzir a velocidade na descida da serra e afirmou ter tentado frear antes da curva, mas perdeu o controle do veículo. É a versão do condutor, que será verificada pela Polícia Civil, que vai confrontá-la com perícias, documentos e o restante da investigação.
Ele foi preso em flagrante logo após o acidente. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com aumento de pena por se tratar de transporte profissional de passageiros.