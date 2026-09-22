Um grave acidente com um ônibus de romeiros, na manhã de domingo (20), em Cruzeiro, deixou seis pessoas mortas. O veículo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito de Itumirim (MG), com destino a Aparecida e acabou caindo em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros, na Rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), no km 232. Imagens gravadas com drone mostram o local e como o veículo ficou após o acidente.

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A tragédia deixou seis mortos: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47; Augusto Antônio de Lima, 43; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64; Alice Fátima Alves da Silva, 14; e Evandro Carlos Garcia, 46.