Quando olho para a minha trajetória, sinto orgulho e gratidão. São mais de três décadas desde que quebrei meu pescoço e resolvi fundar uma organização para apoiar a pesquisa e o paradesporto. Desde então, não parei mais de me mexer e de ocupar espaços que pareciam improváveis para uma mulher sem movimento de braços e pernas.

Cheguei à Organização das Nações Unidas como a primeira brasileira a integrar um comitê dedicado aos direitos das pessoas com deficiência no mundo. Também cheguei a uma disputa presidencial, em uma chapa inédita formada por duas mulheres, em uma das eleições mais acirradas da história da nossa democracia. E tudo isso só foi possível porque o Brasil acreditou em mim.

É carregando essa somatória de discriminações, mas também levando a diversidade como uma das maiores potências de uma nação, que sigo acreditando que podemos mudar estatísticas e continuar escancarando o quanto somos capazes.