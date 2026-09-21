Um carro de passeio ficou preso à defensa metálica da Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho de Ubatuba, no sentido Rio Escuro. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (21).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Informações preliminares são de que o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista, ficando suspenso pela estrutura da via.
O serviço de guincho foi acionado para a retirada do veículo. Não houve feridos e não há registro de congestionamento no trecho.