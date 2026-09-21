21 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Carro fica preso em defensa metálica na Rio-Santos

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Carro ficou preso à defensa metálica
Carro ficou preso à defensa metálica

Um carro de passeio ficou preso à defensa metálica da Rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho de Ubatuba, no sentido Rio Escuro. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (21).

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Informações preliminares são de que o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista, ficando suspenso pela estrutura da via. 

O serviço de guincho foi acionado para a retirada do veículo. Não houve feridos e não há registro de congestionamento no trecho.

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