Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar após uma tentativa de feminicídio no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após receberem informações de que o suspeito havia chegado de motocicleta a uma residência, chutado o portão e efetuado disparos de arma de fogo contra o imóvel.