21 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Adolescente é apreendido por tentativa de feminicídio em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar após uma tentativa de feminicídio no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba, na tarde deste domingo (20).

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Policiais da Força Tática do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados após receberem informações de que o suspeito havia chegado de motocicleta a uma residência, chutado o portão e efetuado disparos de arma de fogo contra o imóvel.

Ainda de acordo com a corporação, a ex-namorada do adolescente, também menor de idade, estava dentro da residência no momento dos disparos.

Após realizar diligências na região, a equipe localizou e apreendeu o jovem, apontado como autor da ação. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial de Caraguatatuba, onde foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tentativa de feminicídio, previsto no artigo 121-A do Código Penal.

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