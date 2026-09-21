O bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, ganhará 21 mudas de árvores nativas nesta segunda-feira (21), em uma ação da Prefeitura em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia Mundial da Cultura da Paz.

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O plantio acontece a partir das 9h, na esquina da Rua Santa Fé com a Rua Malvinas, e conta com a participação de moradores da comunidade e estudantes da Emefi Professor Waldemar Ramos.