O bairro Vista Verde, na região leste de São José dos Campos, ganhará 21 mudas de árvores nativas nesta segunda-feira (21), em uma ação da Prefeitura em comemoração ao Dia da Árvore e ao Dia Mundial da Cultura da Paz.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O plantio acontece a partir das 9h, na esquina da Rua Santa Fé com a Rua Malvinas, e conta com a participação de moradores da comunidade e estudantes da Emefi Professor Waldemar Ramos.
De acordo com a Prefeitura, a ação tem como objetivo ampliar a arborização urbana, melhorar o conforto climático e fortalecer medidas de adaptação e resiliência climática. A iniciativa também busca estimular a participação da população na preservação das áreas verdes.
A programação segue na terça-feira (22), com plantios em outras duas áreas da cidade: na nascente do Campos de São José e outra às margens do córrego Alambari. As atividades terão a participação da comunidade, de alunos da Emefi Maria Amélia Wakamatsu e das instituições parceiras.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com a Unesp, CMCPAZ, Ecomuseu dos Campos de São José, Saviver e o IEPA (Instituto de Educação e Proteção Ambiental).