O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva forte entre esta segunda-feira (21) e quarta-feira (23), segundo alerta renovado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A região está em estado de alerta.
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A instabilidade deve aumentar a partir de terça-feira (22), quando são esperadas pancadas mais intensas e abrangentes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.
Nesta segunda, a atuação de um sistema meteorológico deve provocar pancadas de chuva de intensidade moderada, principalmente nas regiões sul, central e leste do estado. A partir de terça, porém, a previsão indica uma mudança no cenário, com chuva mais forte e generalizada.
No Litoral Norte, os acumulados previstos ficam entre 70 e 90 milímetros até quarta. Na região da Serra da Mantiqueira e de São José dos Campos, a previsão é de volumes entre 50 e 70 milímetros.
A Defesa Civil também prevê acumulados de 50 a 70 milímetros em regiões como Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.
Alagamentos e deslizamentos
A Defesa Civil recomenda atenção especial em áreas que já registram solo encharcado por causa das chuvas anteriores e onde os níveis dos rios permanecem elevados.
A continuidade das precipitações pode aumentar o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Moradores de áreas de encosta e de regiões próximas a rios e córregos devem acompanhar os alertas oficiais e evitar locais considerados de risco durante os períodos de chuva mais intensa.
Orientações da Defesa Civil
Durante o período de instabilidade, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Também não é indicado tentar atravessar trechos inundados, seja a pé ou de veículo.
Durante tempestades, a orientação é procurar abrigo em local seguro e permanecer distante de árvores, postes e estruturas que possam apresentar risco.
Também é importante observar sinais que podem indicar movimentação de terra, como rachaduras no solo ou em paredes, estalos, inclinação de árvores ou postes e deslocamento de terra. Caso esses sinais sejam identificados, a orientação é deixar o local imediatamente e buscar um ponto seguro.
Como receber alertas
A população pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP para o número 40199.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.