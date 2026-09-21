O Vale do Paraíba e o Litoral Norte têm previsão de chuva forte entre esta segunda-feira (21) e quarta-feira (23), segundo alerta renovado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. A região está em estado de alerta.

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A instabilidade deve aumentar a partir de terça-feira (22), quando são esperadas pancadas mais intensas e abrangentes, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.