A Polícia Civil recuperou uma carga de peças e componentes para montagem de andaimes avaliada em mais de R$ 7,8 milhões. O material foi localizado em um galpão em Jacareí durante ações da Operação Lego, na quinta-feira (17), e devolvido à empresa proprietária.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, os materiais pertencem à empresa A.U. e não foram devolvidos após o encerramento de um contrato de locação firmado com a empresa I.B.S.