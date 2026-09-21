A Polícia Civil recuperou uma carga de peças e componentes para montagem de andaimes avaliada em mais de R$ 7,8 milhões. O material foi localizado em um galpão em Jacareí durante ações da Operação Lego, na quinta-feira (17), e devolvido à empresa proprietária.
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Segundo a Polícia Civil, os materiais pertencem à empresa A.U. e não foram devolvidos após o encerramento de um contrato de locação firmado com a empresa I.B.S.
Durante as investigações, os policiais localizaram a carga num galpão e obtiveram autorização judicial para realizar a busca e apreensão. Parte dos andaimes já estava sendo adulterada. As peças haviam sido lixadas e repintadas para ocultar o logotipo e outros sinais de identificação da empresa proprietária.
A Perícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os trabalhos no local.
Devido à grande quantidade de material, a retirada e o transporte da carga começaram na tarde de quinta-feira , sendo concluídos apenas na manhã de sexta-feira (18).
Não havia ninguém no imóvel no momento da operação. As investigações continuam para identificar os responsáveis e apurar todos os crimes relacionados ao caso.