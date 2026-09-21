Após fortes chuvas registradas na última semana em trechos da Via Dutra (BR-116) entre São Paulo e Rio de Janeiro, a RioSP, concessionária responsável, intensificou os serviços já previstos para manutenção do pavimento. A operação tapa-buraco, que iniciou no sábado (12), segue em diferentes pontos da rodovia, com possíveis bloqueios e operação comboio pelas áreas de intervenção.

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Cronograma

Os trechos entre os quilômetros 154, em São José dos Campos, e 228, em São Paulo, já receberam manutenção. Para esta segunda-feira (21), a previsão é de que as equipes atuem na pista norte, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 225 e 214 da BR-116/RJ.