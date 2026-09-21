Após fortes chuvas registradas na última semana em trechos da Via Dutra (BR-116) entre São Paulo e Rio de Janeiro, a RioSP, concessionária responsável, intensificou os serviços já previstos para manutenção do pavimento. A operação tapa-buraco, que iniciou no sábado (12), segue em diferentes pontos da rodovia, com possíveis bloqueios e operação comboio pelas áreas de intervenção.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Cronograma
Os trechos entre os quilômetros 154, em São José dos Campos, e 228, em São Paulo, já receberam manutenção. Para esta segunda-feira (21), a previsão é de que as equipes atuem na pista norte, sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 225 e 214 da BR-116/RJ.
Na terça-feira (22) e na quarta-feira (23), o serviço continua no sentido Rio, avançando do km 214 ao km 233.
A programação pode ser alterada conforme as condições climáticas e de segurança operacional. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser interrompidos temporariamente e retomados quando houver condições adequadas.
Operação comboio
Para garantir a segurança dos trabalhadores, a RioSP utiliza a operação comboio nos trechos em obras. Veículos da concessionária fazem a retenção temporária do tráfego e conduzem os motoristas de forma controlada pela área de intervenção.
Em caso de emergência ou para obter informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem entrar em contato com a RioSP pelo telefone 0800 017 35 36, que também funciona como WhatsApp e atende 24 horas.