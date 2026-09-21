Um ônibus que seguia sentido norte pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, sofreu uma pane elétrica na Serra Nova, na altura do km 7, às 2h52 desta segunda-feira (21).

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O veículo transportava 33 passageiros e permaneceu no acostamento até a conclusão do transbordo para outro ônibus, realizado às 3h59.