21 de setembro de 2026
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PANE ELÉTRICA

Pane em ônibus deixa 33 pessoas por uma hora em túnel da Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Artesp
Ônibus sofreu uma pane elétrica no km 7, na Serra Nova
Ônibus sofreu uma pane elétrica no km 7, na Serra Nova

Um ônibus que seguia sentido norte pela Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, sofreu uma pane elétrica na Serra Nova, na altura do km 7, às 2h52 desta segunda-feira (21).

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O veículo transportava 33 passageiros e permaneceu no acostamento até a conclusão do transbordo para outro ônibus, realizado às 3h59.

Até as 6h, a ocorrência permanecia ativa, mas, segundo a Artesp, não havia registro de congestionamento no local. Ninguém ficou ferido

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