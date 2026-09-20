20 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RODOVIA

Rachaduras na SP-55 preocupam e acendem alerta em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSS
Rachaduras identificadas na rodovia SP-55
Rachaduras identificadas na rodovia SP-55

Rachaduras foram identificadas na rodovia SP-55 (Rio-Santos), próximo ao km 146, entre as praias de Toque-Toque Pequeno e Calhetas, na Costa Sul de São Sebastião. O trecho apresenta possibilidade de deslizamento e está sendo monitorado pelas equipes municipais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Defesa Civil e o Departamento de Trânsito, ligados à Secretaria de Segurança Urbana, acompanham a situação em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo.

Uma equipe de engenheiros do DER deve avaliar o local nesta segunda-feira (21). A análise técnica será utilizada para definir quais medidas deverão ser adotadas para garantir a segurança no trecho e evitar o agravamento do problema.

Enquanto aguarda a vistoria, a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito permanecem de prontidão para agir caso sejam identificadas mudanças nas condições da rodovia.

Até o momento, não houve alteração no trânsito da SP-55 na região. Motoristas que passam pelo trecho devem ficar atentos às condições da pista e às orientações das autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários