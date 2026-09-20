Rachaduras foram identificadas na rodovia SP-55 (Rio-Santos), próximo ao km 146, entre as praias de Toque-Toque Pequeno e Calhetas, na Costa Sul de São Sebastião. O trecho apresenta possibilidade de deslizamento e está sendo monitorado pelas equipes municipais.

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A Defesa Civil e o Departamento de Trânsito, ligados à Secretaria de Segurança Urbana, acompanham a situação em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo.