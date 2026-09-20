Rachaduras foram identificadas na rodovia SP-55 (Rio-Santos), próximo ao km 146, entre as praias de Toque-Toque Pequeno e Calhetas, na Costa Sul de São Sebastião. O trecho apresenta possibilidade de deslizamento e está sendo monitorado pelas equipes municipais.
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A Defesa Civil e o Departamento de Trânsito, ligados à Secretaria de Segurança Urbana, acompanham a situação em conjunto com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo.
Uma equipe de engenheiros do DER deve avaliar o local nesta segunda-feira (21). A análise técnica será utilizada para definir quais medidas deverão ser adotadas para garantir a segurança no trecho e evitar o agravamento do problema.
Enquanto aguarda a vistoria, a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito permanecem de prontidão para agir caso sejam identificadas mudanças nas condições da rodovia.
Até o momento, não houve alteração no trânsito da SP-55 na região. Motoristas que passam pelo trecho devem ficar atentos às condições da pista e às orientações das autoridades.