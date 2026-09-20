Uma onda de solidariedade se forma no Vale do Paraíba após a tragédia que abalou a região neste domingo (20). O Lar Padre José Gumercindo abriu as portas para acolher os sobreviventes do grave acidente com um ônibus de excursão na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, e lançou uma campanha urgente para a arrecadação de doações.
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A tragédia ocorreu no km 232 da SP-052, trecho que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). O veículo transportava romeiros que saíram de Itumirim (MG) com destino ao Santuário Nacional de Aparecida. O ônibus caiu em uma ribanceira de cerca de 15 metros, provocando a morte de seis pessoas e deixando dezenas de feridos.
Os passageiros atingidos necessitam do apoio da comunidade. A instituição pede a doação de itens básicos de vestuário e higiene em bom estado de conservação.
O que doar e como ajudar
Roupas (masculinas e femininas): Calças, camisetas, casacos, blusas e meias.
Cama e banho: Cobertores e toalhas.
Higiene pessoal: Sabonete, escova de dente, creme dental e outros produtos essenciais.
As roupas doadas devem estar limpas e prontas para uso. Quem puder contribuir pode entregar os mantimentos e materiais diretamente na sede do Lar Padre José Gumercindo.
Prisão e investigação
Enquanto a rede de apoio se mobiliza para atender as vítimas, a Polícia Civil avança nas apurações sobre as causas da tragédia. O motorista do ônibus foi preso em flagrante neste domingo por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a qualificadora de exercer atividade profissional de transporte de passageiros.
Segundo a Polícia Civil, perícias preliminares apontaram problemas de conservação no veículo, como pneus desgastados e cronotacógrafo vencido e sem a selagem do Inmetro.
O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Em depoimento à imprensa, o condutor relatou ter perdido o controle do ônibus ao tentar reduzir a marcha em uma curva.
O suspeito segue detido na cadeia de Cruzeiro e passará por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (21).
Atendimento hospitalar
O acidente deixou 26 feridos que continuam recebendo atendimento em unidades hospitalares de Cruzeiro, Lorena e Guaratinguetá, enquanto outros 16 passageiros já receberam alta. As autoridades continuam monitorando o estado de saúde dos internados.