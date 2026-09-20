Uma onda de solidariedade se forma no Vale do Paraíba após a tragédia que abalou a região neste domingo (20). O Lar Padre José Gumercindo abriu as portas para acolher os sobreviventes do grave acidente com um ônibus de excursão na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, e lançou uma campanha urgente para a arrecadação de doações.

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A tragédia ocorreu no km 232 da SP-052, trecho que liga Cruzeiro a Passa Quatro (MG). O veículo transportava romeiros que saíram de Itumirim (MG) com destino ao Santuário Nacional de Aparecida. O ônibus caiu em uma ribanceira de cerca de 15 metros, provocando a morte de seis pessoas e deixando dezenas de feridos.