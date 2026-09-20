Um homem foi preso após ameaçar a companheira durante uma ocorrência de violência doméstica em Ubatuba, no Litoral Norte, neste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca e, durante a abordagem, avançou contra os policiais carregando um facão.
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A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência. No endereço, a vítima relatou aos policiais que o companheiro estava agressivo e a ameaçava com uma arma branca.
Os policiais foram até a residência indicada pela mulher e tentaram conversar com o suspeito. Conforme o registro da PM, ele apresentou comportamento agressivo diante da equipe e correu para dentro do imóvel.
Com autorização da vítima, os policiais entraram pelo quintal e tentaram novamente estabelecer contato com o homem. A porta da frente, porém, estava trancada.
Imobilizado com taser
Após alguns segundos, o suspeito abriu a porta segurando um facão e avançou na direção dos policiais. Diante da situação, um dos agentes utilizou uma arma de incapacitação neuromuscular, conhecida como taser, efetuando dois disparos para interromper a agressão.
Na sequência, o homem foi algemado. Segundo a PM, o procedimento foi adotado devido ao risco de fuga e para preservar a integridade física dos policiais, da vítima e do próprio suspeito.
O homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre seus direitos constitucionais. As partes foram encaminhadas ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
O caso foi registrado como ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.