Um homem foi preso após ameaçar a companheira durante uma ocorrência de violência doméstica em Ubatuba, no Litoral Norte, neste domingo (20). Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava armado com uma faca e, durante a abordagem, avançou contra os policiais carregando um facão.

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A equipe foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência. No endereço, a vítima relatou aos policiais que o companheiro estava agressivo e a ameaçava com uma arma branca.