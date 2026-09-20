Vinte e seis vítimas do acidente com um ônibus que caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro, permanecem em atendimento em unidades de saúde da região, segundo atualização do Governo de São Paulo. Até o início da tarde, 16 pessoas haviam recebido alta. O acidente deixou seis mortos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada por volta das 5h30, no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052). O ônibus transportava romeiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida quando perdeu o controle e despencou em uma ribanceira.
As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cruzeiro, a Santa Casa de Lorena e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
Na Santa Casa de Cruzeiro, 16 vítimas receberam alta. Uma mulher de 64 anos morreu depois de ser internada, elevando para seis o número total de mortos no acidente.
Na Santa Casa de Lorena, 14 vítimas foram atendidas. Uma delas está em estado grave. Quatro pacientes permanecem na sala de emergência, dois estão em leitos de observação e outros oito recebem medicação.
Já na UPA de Guaratinguetá, dois pacientes continuam em atendimento.
Ônibus não tinha autorização da ANTT
Além da investigação sobre as causas do acidente, a situação documental do ônibus também deverá ser apurada. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma consulta à base da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) indicou que o veículo não tinha autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros.
De acordo com o tenente Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus não possuía o cadastro exigido para esse tipo de operação.
A fiscalização deverá analisar a documentação do veículo e do motorista, além dos demais requisitos exigidos para o transporte interestadual de passageiros. A empresa responsável pelo ônibus ainda não havia sido oficialmente identificada.
Ônibus levava romeiros para Aparecida
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, em Minas Gerais, e seguia para Aparecida. Informações iniciais apontavam que os passageiros teriam saído da região de Lavras.
O acidente ocorreu no trecho da SP-052 que liga Cruzeiro à região de Passa Quatro, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
Cinco pessoas morreram no local. Uma sexta vítima morreu posteriormente durante atendimento no Pronto-Socorro de Cruzeiro.
Entre os mortos estão três homens, duas mulheres e uma criança. Até a última atualização das autoridades, as identidades ainda não haviam sido divulgadas oficialmente.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a divulgação dos nomes depende da conclusão dos procedimentos de identificação e da comunicação às famílias.
Número de passageiros é investigado
O ônibus tinha capacidade para 48 passageiros, mas o número exato de pessoas que estavam no veículo no momento da queda ainda dependia da conferência da lista de passageiros.
As equipes de emergência mobilizaram o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária responsável pela rodovia para o resgate e atendimento às vítimas.
O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, segundo o Governo de São Paulo.
O acidente também provocou alterações no trânsito da região. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, o tráfego segue em sistema de pare e siga no sentido norte, sem registro de congestionamento significativo.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da queda, além de verificar a documentação do ônibus, do motorista e as condições em que o transporte dos passageiros era realizado.