Vinte e seis vítimas do acidente com um ônibus que caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro, permanecem em atendimento em unidades de saúde da região, segundo atualização do Governo de São Paulo. Até o início da tarde, 16 pessoas haviam recebido alta. O acidente deixou seis mortos.

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A ocorrência foi registrada por volta das 5h30, no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052). O ônibus transportava romeiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida quando perdeu o controle e despencou em uma ribanceira.