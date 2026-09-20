Um homem ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (20) após ser encontrado gravemente ferido em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, onde morreu.

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Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta de 1h21, inicialmente como homicídio. A PM foi acionada pelo atendimento da UPA Sul e deslocou uma equipe até o endereço informado, na rua Girassol, no bairro Travessão.