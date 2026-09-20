Um homem ainda não identificado morreu na madrugada deste domingo (20) após ser encontrado gravemente ferido em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, onde morreu.
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Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado por volta de 1h21, inicialmente como homicídio. A PM foi acionada pelo atendimento da UPA Sul e deslocou uma equipe até o endereço informado, na rua Girassol, no bairro Travessão.
No entanto, os policiais não conseguiram localizar o ponto indicado e não encontraram, no local, vestígios relacionados ao crime.
A vítima chegou à UPA Sul em parada cardiorrespiratória, com graves ferimentos na região da face e do crânio. A equipe médica realizou manobras de reanimação, mas não conseguiu reverter o quadro.
Ainda de acordo com as informações repassadas aos policiais, o homem teria sido encontrado próximo a vários blocos de tijolos, já em parada cardiorrespiratória.
Investigação
Após a confirmação da morte, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial do Distrito Policial Central de Caraguatatuba.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da morte, identificar a vítima e esclarecer onde e como ocorreram as agressões que provocaram os ferimentos.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.