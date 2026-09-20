Um carro pegou fogo na tarde deste domingo (20) dentro do túnel C3, na subida da Serra Nova da Rodovia dos Tamoios. A ocorrência foi registrada por volta das 14h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O veículo tinha três ocupantes, sendo uma mãe e seus dois filhos adultos.
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O incêndio provocou a interdição do tráfego no sentido São José dos Campos. Com a pista bloqueada, o trânsito ficou intenso na região e motoristas enfrentaram congestionamento durante o atendimento da ocorrência.
Segundo a corporação, o foco de incêndio ja havia sido combatido pela equipe de brigadistas da concessionária Tamoios, restando apenas rescaldo e vistoria de segurança do local. Não houve vítimas.
O proprietário disse aos bombeiros que havia retirado o veículo de uma oficina mecânica, não faz nem uma semana, para resolver problemas elétricos.