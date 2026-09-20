20 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Carro com mãe e dois filhos pega fogo em túnel da Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CB
Veículo foi destruído pelas chamas
Veículo foi destruído pelas chamas

Um carro pegou fogo na tarde deste domingo (20) dentro do túnel C3, na subida da Serra Nova da Rodovia dos Tamoios. A ocorrência foi registrada por volta das 14h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O veículo tinha três ocupantes, sendo uma mãe e seus dois filhos adultos.

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O incêndio provocou a interdição do tráfego no sentido São José dos Campos. Com a pista bloqueada, o trânsito ficou intenso na região e motoristas enfrentaram congestionamento durante o atendimento da ocorrência.

Segundo a corporação, o foco de incêndio ja havia sido combatido pela equipe de brigadistas da concessionária Tamoios, restando apenas rescaldo e vistoria de segurança do local. Não houve vítimas.

O proprietário disse aos bombeiros que havia retirado o veículo de uma oficina mecânica, não faz nem uma semana, para resolver problemas elétricos.

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