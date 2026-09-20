A lorenense Luciana Lemes transformou uma paixão que começou ainda na adolescência, na Catedral de Nossa Senhora da Piedade, em uma carreira que a levou a alguns dos mais importantes órgãos da França.

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Ex-organista da Catedral de Lorena, no Vale do Paraíba, ela hoje trabalha com restauração, afinação e manutenção de instrumentos históricos e recentemente mostrou nas redes sociais os bastidores de um trabalho em um dos grandes órgãos da Catedral de Évreux, na Normandia.