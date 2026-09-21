Uma câmera de monitoramento flagrou um roubo a um posto de combustíveis na região central de São Sebastião. O crime ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (17). Na sexta-feira (18), após a divulgação das imagens, dois homens apontados como possíveis envolvidos no assalto compareceram ao distrito policial acompanhados de um advogado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As imagens mostram o momento em que a dupla se aproxima do posto em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce do veículo, aborda os frentistas e realiza o assalto, enquanto o outro permanece aguardando. As imagens foram analisadas e auxiliaram nas investigações sobre a possível identidade dos envolvidos, além dos locais de onde teriam saído e dos trajetos percorridos antes e depois do crime.