Uma câmera de monitoramento flagrou um roubo a um posto de combustíveis na região central de São Sebastião. O crime ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (17). Na sexta-feira (18), após a divulgação das imagens, dois homens apontados como possíveis envolvidos no assalto compareceram ao distrito policial acompanhados de um advogado.
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As imagens mostram o momento em que a dupla se aproxima do posto em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce do veículo, aborda os frentistas e realiza o assalto, enquanto o outro permanece aguardando. As imagens foram analisadas e auxiliaram nas investigações sobre a possível identidade dos envolvidos, além dos locais de onde teriam saído e dos trajetos percorridos antes e depois do crime.
Segundo a Prefeitura de São Sebastião, a câmera integra o sistema Smart São Sebá e as imagens foram compartilhadas com as forças de segurança, servindo de apoio a diligências realizadas de forma integrada pela Polícia Civil e pela GCM (Guarda Civil Municipal).
Ainda de acordo com a Prefeitura, foram realizadas buscas em endereços relacionados aos suspeitos, mas eles não foram localizados naquele momento. Posteriormente, a dupla compareceu espontaneamente ao distrito policial para os procedimentos cabíveis.