21 de setembro de 2026
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MONITORAMENTO

VEJA: Câmera flagra roubo a posto de combustíveis em S. Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagens de câmera de monitoramento ajudaram na identificação de envolvidos em assalto
Imagens de câmera de monitoramento ajudaram na identificação de envolvidos em assalto

Uma câmera de monitoramento flagrou um roubo a um posto de combustíveis na região central de São Sebastião. O crime ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (17). Na sexta-feira (18), após a divulgação das imagens, dois homens apontados como possíveis envolvidos no assalto compareceram ao distrito policial acompanhados de um advogado.

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As imagens mostram o momento em que a dupla se aproxima do posto em uma motocicleta. Um dos suspeitos desce do veículo, aborda os frentistas e realiza o assalto, enquanto o outro permanece aguardando. As imagens foram analisadas e auxiliaram nas investigações sobre a possível identidade dos envolvidos, além dos locais de onde teriam saído e dos trajetos percorridos antes e depois do crime.

Segundo a Prefeitura de São Sebastião, a câmera integra o sistema Smart São Sebá e as imagens foram compartilhadas com as forças de segurança, servindo de apoio a diligências realizadas de forma integrada pela Polícia Civil e pela GCM (Guarda Civil Municipal).

Ainda de acordo com a Prefeitura, foram realizadas buscas em endereços relacionados aos suspeitos, mas eles não foram localizados naquele momento. Posteriormente, a dupla compareceu espontaneamente ao distrito policial para os procedimentos cabíveis.

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