A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pindamonhangaba localizou uma motocicleta furtada dentro de um córrego, em uma área de mata no bairro Solo Rico. O veículo foi encontrado após uma denúncia recebida pelo Centro de Controle Operacional, às 8h23 deste sábado (19).

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Segundo as informações recebidas pelos agentes, a motocicleta estaria abandonada em um terreno baldio na rua Maria Benedicta. Durante as buscas pela região, a equipe encontrou uma Yamaha FZ25 Fazer, de cor cinza, caída dentro de um córrego.