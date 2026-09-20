Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o local do grave acidente que chocou os moradores do Vale do Paraíba na manhã deste domingo (20).

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Um ônibus de excursão caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de profundidade enquanto trafegava pela rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro. A tragédia resultou na morte de seis pessoas e cerca de 40 feridos.