Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o local do grave acidente que chocou os moradores do Vale do Paraíba na manhã deste domingo (20).
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Um ônibus de excursão caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de profundidade enquanto trafegava pela rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro. A tragédia resultou na morte de seis pessoas e cerca de 40 feridos.
Imagens gravadas no local mostram a complexidade do resgate e a gravidade da cena, com o veículo tombado em uma área de vegetação de difícil acesso.
O veículo havia saído de Lavras (MG) com destino ao Santuário Nacional de Aparecida transportando fiéis e turistas. Por volta das 5h30, no quilômetro 232, no trecho de serra entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG), o condutor perdeu o controle da direção e despencou no trecho íngreme.
Quem são as vítimas
Até o momento, seis mortes foram confirmadas pelas autoridades regionais: homem de 47 anos, natural de Lavras (MG); homem de 74 anos, natural de Itumirim (MG); uma mulher de 63 anos, natural de Itumirim (MG); homem de aproximadamente 50 anos; criança de cerca de 10 anos; mulher que chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos no pronto-socorro.
As identidades oficiais ainda aguardam liberação da perícia técnica.
Mobilização e socorro
O resgate mobilizou uma ampla força-tarefa composta por equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá, além de socorristas do Samu de diversas cidades vizinhas. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi acionado.
No total, 27 passageiros foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Cruzeiro, 14 receberam atendimento em Lorena e duas pessoas foram levadas para unidades de saúde em Guaratinguetá.
Investigação e tráfego
O motorista do veículo sofreu ferimentos e passou por atendimento médico. Segundo nota emitida pelo Governo do Estado de São Paulo, o condutor realizou o teste do etilômetro (bafômetro), que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.
As causas exatas que levaram à perda de controle do ônibus serão apuradas pela Polícia Civil e por exames periciais no local.
O trânsito na SP-052 opera em sistema de "pare e siga" no sentido norte, sob orientação do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), sem registro de grandes retenções.
Tanto o Governo Estadual quanto a Prefeitura de Cruzeiro lamentaram publicamente o ocorrido e prestaram solidariedade aos familiares das vítimas.