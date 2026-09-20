O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira em Cruzeiro testou negativo para o consumo de álcool, segundo o Governo do Estado de São Paulo.
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O acidente aconteceu na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), e deixou seis mortos e 40 pessoas hospitalizadas. O coletivo transportava cerca de 48 passageiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida.
O ônibus saiu da pista por volta das 5h30, no km 232 da rodovia, entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG), e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.
Segundo o governo estadual, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. As circunstâncias que levaram o veículo a perder o controle ainda serão investigadas pelas autoridades.
Vítimas
A Santa Casa de Cruzeiro recebeu 27 vítimas. Uma delas morreu após dar entrada no hospital. Outro paciente, em estado grave, foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
A Santa Casa de Lorena atende 12 pessoas, enquanto a Santa Casa de Guaratinguetá recebeu outras duas vítimas. Com a morte registrada no hospital de Cruzeiro, o número de mortos chegou a seis.
A gravidade do acidente mobilizou uma força-tarefa de equipes de emergência de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram da operação.
Também foram acionadas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi utilizado para auxiliar no resgate e no transporte das vítimas, conforme a necessidade da operação.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e das áreas de Saúde e Segurança atuaram de forma integrada com os demais órgãos envolvidos no atendimento.
Os passageiros foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para hospitais da região. As vítimas apresentavam diferentes níveis de gravidade, desde ferimentos leves até casos mais graves.
Estado lamenta acidente
Em nota, o Governo do Estado de São Paulo lamentou profundamente o acidente e manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares.
Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) atuaram na ocorrência.
O tráfego na SP-052 segue em sistema de pare e siga no sentido norte, sem registro de congestionamento.
Investigação
As circunstâncias que fizeram o ônibus perder o controle, sair da pista e despencar na ribanceira deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.
Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro também manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares e informou que mantém a estrutura municipal mobilizada para apoiar o atendimento da ocorrência.