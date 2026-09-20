O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira em Cruzeiro testou negativo para o consumo de álcool, segundo o Governo do Estado de São Paulo.

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O acidente aconteceu na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), e deixou seis mortos e 40 pessoas hospitalizadas. O coletivo transportava cerca de 48 passageiros que saíram de Minas Gerais com destino a Aparecida.