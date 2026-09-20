O número de mortos no acidente com um ônibus de romeiros em Cruzeiro subiu para seis neste domingo (20). Outras 40 pessoas permanecem internadas em hospitais da região, após o coletivo cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG).
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Segundo as informações atualizadas pelas unidades de saúde, a Santa Casa de Cruzeiro recebeu 27 vítimas. Uma delas morreu após dar entrada no hospital. Outro paciente, em estado grave, foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
A Santa Casa de Lorena atende 12 pessoas, enquanto a Santa Casa de Guaratinguetá recebeu outras duas vítimas. Com a morte registrada no hospital de Cruzeiro, são 40 passageiros hospitalizados neste momento.
O ônibus transportava cerca de 48 passageiros, que saíram do sul de Minas Gerais com destino a Aparecida. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência.
Resgate mobilizou cidades
A gravidade do acidente mobilizou uma força-tarefa com equipes de diferentes cidades da região. Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram da operação de resgate.
Também foram acionadas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi empregado para auxiliar no resgate e no transporte de vítimas, conforme a necessidade da operação.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e das áreas de Saúde e Segurança atuam de forma integrada com os demais órgãos envolvidos no atendimento.
Os passageiros foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para hospitais da região. Inicialmente, parte das vítimas havia sido classificada como casos leves e moderados, enquanto outras apresentavam ferimentos mais graves.
Investigação
O trabalho de atendimento às vítimas continuava durante a manhã deste domingo. As circunstâncias que levaram o ônibus a sair da pista e cair na ribanceira deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.
Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares e informou que mantém a estrutura municipal mobilizada para apoiar o atendimento da ocorrência.