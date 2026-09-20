O número de mortos no acidente com um ônibus de romeiros em Cruzeiro subiu para seis neste domingo (20). Outras 40 pessoas permanecem internadas em hospitais da região, após o coletivo cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG).

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Segundo as informações atualizadas pelas unidades de saúde, a Santa Casa de Cruzeiro recebeu 27 vítimas. Uma delas morreu após dar entrada no hospital. Outro paciente, em estado grave, foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).