Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (20), no Jardim do Vale, em Jacareí. Segundo relatos obtidos após o crime, o jovem teria sido perseguido por cerca de 500 metros por ocupantes de um carro prata.

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O adolescente dirigia um automóvel quando os suspeitos efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore na rua Jurandir Fonsi.