20 de setembro de 2026
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ATAQUE A TIROS

Adolescente é perseguido por carro e baleado na cabeça em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Vale 360 News
Equipes da DIG Jacareí fazem diligências no local do crime
Equipes da DIG Jacareí fazem diligências no local do crime

Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (20), no Jardim do Vale, em Jacareí. Segundo relatos obtidos após o crime, o jovem teria sido perseguido por cerca de 500 metros por ocupantes de um carro prata.

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O adolescente dirigia um automóvel quando os suspeitos efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore na rua Jurandir Fonsi.

O jovem foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Jacareí. Até a última informação disponível, não havia atualização sobre seu estado de saúde.

Polícia investiga ataque

Equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí estiveram no local e iniciaram as diligências para identificar os responsáveis pelo ataque.

A Polícia Científica também realizou perícia na área e encontrou diversas cápsulas de munição. A quantidade e o calibre do material não haviam sido informados até a publicação desta reportagem.

Os vestígios recolhidos deverão ser analisados para ajudar na identificação da arma utilizada e na reconstrução da dinâmica do crime. Marcas encontradas no veículo atingido também podem auxiliar na investigação.

Ainda não foram esclarecidos o ponto onde a perseguição teria começado, quantas pessoas estavam no carro prata, qual arma foi utilizada e o que teria motivado o ataque.

Perseguição ainda é investigada

A informação de que o adolescente teria sido perseguido por aproximadamente 500 metros foi obtida a partir de relatos de pessoas que estavam nas proximidades.

A Polícia Civil ainda trabalha para confirmar a dinâmica do crime por meio de provas técnicas e possíveis imagens de câmeras de segurança.

A distância estimada pode ajudar os investigadores a identificar estabelecimentos e imóveis que tenham sistemas de monitoramento ao longo do trajeto.

Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso pelo ataque.

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