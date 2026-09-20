Um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (20), no Jardim do Vale, em Jacareí. Segundo relatos obtidos após o crime, o jovem teria sido perseguido por cerca de 500 metros por ocupantes de um carro prata.
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O adolescente dirigia um automóvel quando os suspeitos efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore na rua Jurandir Fonsi.
O jovem foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Jacareí. Até a última informação disponível, não havia atualização sobre seu estado de saúde.
Polícia investiga ataque
Equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí estiveram no local e iniciaram as diligências para identificar os responsáveis pelo ataque.
A Polícia Científica também realizou perícia na área e encontrou diversas cápsulas de munição. A quantidade e o calibre do material não haviam sido informados até a publicação desta reportagem.
Os vestígios recolhidos deverão ser analisados para ajudar na identificação da arma utilizada e na reconstrução da dinâmica do crime. Marcas encontradas no veículo atingido também podem auxiliar na investigação.
Ainda não foram esclarecidos o ponto onde a perseguição teria começado, quantas pessoas estavam no carro prata, qual arma foi utilizada e o que teria motivado o ataque.
Perseguição ainda é investigada
A informação de que o adolescente teria sido perseguido por aproximadamente 500 metros foi obtida a partir de relatos de pessoas que estavam nas proximidades.
A Polícia Civil ainda trabalha para confirmar a dinâmica do crime por meio de provas técnicas e possíveis imagens de câmeras de segurança.
A distância estimada pode ajudar os investigadores a identificar estabelecimentos e imóveis que tenham sistemas de monitoramento ao longo do trajeto.
Até o momento, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso pelo ataque.