21 de setembro de 2026
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LUTO NO SAMBA

Adeus, Gabriel! Amante do carnaval morre em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Gabriel faleceu em Ilhabela no sábado (19)
Gabriel faleceu em Ilhabela no sábado (19)

A comunidade carnavalesca do Litoral Norte recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Gabriel Meyer, ocorrido neste sábado (19). Figura emblemática e bastante querida na região, Gabriel construiu uma história marcada pela dedicação ao samba e pelo carisma.

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Gabriel fazia parte do corpo de passistas da Escola de Samba Garrafão, mas também teve passagens pela Escola de Samba Leões do Ita e foi coroado Rei Momo do Carnaval de São Sebastião em 2019.

A causa da morte não foi divulgada. 

Uma onda de comoção tomou conta das redes sociais entre companheiros de folia, amigos, familiares e moradores da região.

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