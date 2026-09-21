A comunidade carnavalesca do Litoral Norte recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Gabriel Meyer, ocorrido neste sábado (19)
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Gabriel fazia parte do corpo de passistas da Escola de Samba Garrafão, mas também teve passagens pela Escola de Samba Leões do Ita e foi coroado Rei Momo do Carnaval de São Sebastião em 2019.
A causa da morte não foi divulgada.
Uma onda de comoção tomou conta das redes sociais entre companheiros de folia, amigos, familiares e moradores da região.