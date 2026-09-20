Dois homens foram mortos a tiros na madrugada de sábado (19), em Pindamonhangaba. Os crimes aconteceram em pontos diferentes da cidade, com menos de três horas de intervalo. As vítimas foram identificadas como Diego Borges de Freitas, 43 anos, e Lucas Fernando Alves dos Santos, 25 anos.

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O primeiro homicídio ocorreu por volta das 2h10, em uma praça do Vale das Acácias, no distrito de Moreira César. Segundo o boletim de ocorrência, Diego conversava com duas mulheres quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. Os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram.