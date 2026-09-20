Dois homens foram mortos a tiros na madrugada de sábado (19), em Pindamonhangaba. Os crimes aconteceram em pontos diferentes da cidade, com menos de três horas de intervalo. As vítimas foram identificadas como Diego Borges de Freitas, 43 anos, e Lucas Fernando Alves dos Santos, 25 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O primeiro homicídio ocorreu por volta das 2h10, em uma praça do Vale das Acácias, no distrito de Moreira César. Segundo o boletim de ocorrência, Diego conversava com duas mulheres quando uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. Os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima e fugiram.
Uma testemunha informou à polícia que não conseguiu identificar os autores porque eles usavam capacetes com as viseiras fechadas. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Samu foram acionadas, mas Diego morreu no local.
Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.
Jovem é baleado após discussão
Cerca de duas horas e 40 minutos depois, por volta das 4h50, Lucas Fernando Alves dos Santos, de 25 anos, foi baleado nas proximidades de uma adega na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Testemunhas relataram que dois homens discutiam do outro lado da rua antes de um disparo. Na sequência, o suspeito correu em direção ao Centro, entrou em um carro que estava estacionado próximo a um ponto de ônibus e fugiu.
Lucas foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil solicitou o prontuário médico e o exame de necropsia. O corpo também foi encaminhado ao IML de Taubaté.
Até a última atualização, ninguém havia sido preso pelos dois homicídios.
Polícia investiga os dois casos
Apesar de terem ocorrido na mesma madrugada, os dois homicídios aconteceram em locais diferentes e apresentam circunstâncias distintas. Até o momento, não há informação que indique ligação entre os crimes.
A Polícia Civil de Pindamonhangaba investiga as autorias e as circunstâncias das duas mortes.
Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam que Pindamonhangaba registrou 12 homicídios e 15 tentativas de homicídio entre janeiro e julho de 2026.