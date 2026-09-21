São José dos Campos tem 10 vagas de estágio para quem busca atuar na área de audiovisual. As oportunidades são para a função de assistente de operações audiovisuais, com encaminhamento pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
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Estágio em audiovisual
Ao todo, são 10 vagas com atividades que incluem auxílio em lives, criação e publicação de conteúdos nas redes sociais, interação com o público e apoio na divulgação.
Os candidatos devem ter ensino médio completo, mas não é necessário ter experiência profissional.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar os documentos originais exigidos para o atendimento.
Como as vagas podem ser preenchidas rapidamente, é recomendado que os candidatos consultem o site oficial de oportunidades para conferir os requisitos antes de comparecer à sede.