São José dos Campos tem 10 vagas de estágio para quem busca atuar na área de audiovisual. As oportunidades são para a função de assistente de operações audiovisuais, com encaminhamento pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

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Estágio em audiovisual

Ao todo, são 10 vagas com atividades que incluem auxílio em lives, criação e publicação de conteúdos nas redes sociais, interação com o público e apoio na divulgação.