Um ônibus que transportava romeiros de Minas Gerais para Aparecida caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no acidente.
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O coletivo levava cerca de 48 passageiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência, o coletivo vinha da região de Lavras, no sul de Minas Gerais. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram mobilizadas para realizar o resgate.
De acordo com as informações iniciais, os demais ocupantes foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência. Os feridos foram classificados inicialmente como vítimas leves e moderadas e encaminhados para atendimento médico.
A Santa Casa de Cruzeiro mobilizou equipes para receber os passageiros e reforçou a estrutura de atendimento diante da quantidade de vítimas envolvidas no acidente.
Força-tarefa para o resgate
O acidente mobilizou uma força-tarefa com profissionais de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Além dos bombeiros, participam da operação equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado na operação para auxiliar no resgate e no transporte de vítimas, conforme a necessidade das equipes que atuam no local.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e profissionais das áreas de Saúde e Segurança trabalham em conjunto com os demais órgãos envolvidos na ocorrência.
O município também afirmou que acompanha o atendimento de forma integrada e disponibiliza sua estrutura para auxiliar as equipes de emergência.
Causa será investigada
O trabalho de resgate e atendimento às vítimas continuava na manhã deste domingo. A situação dos passageiros deve ser atualizada pelas autoridades à medida que as equipes concluírem a retirada e o atendimento dos envolvidos.
As circunstâncias que provocaram a queda do ônibus na ribanceira serão investigadas pelas autoridades responsáveis.
Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade às vítimas e aos demais envolvidos e afirmou que permanece mobilizada para oferecer suporte durante o atendimento da ocorrência.