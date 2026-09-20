20 de setembro de 2026
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MORTOS E FERIDOS

Ônibus que caiu em Cruzeiro trazia romeiros de MG para Aparecida

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Local do acidente com o ônibus de romeiros; cinco morreram
Local do acidente com o ônibus de romeiros; cinco morreram

Um ônibus que transportava romeiros de Minas Gerais para Aparecida caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no acidente.

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O coletivo levava cerca de 48 passageiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência, o coletivo vinha da região de Lavras, no sul de Minas Gerais. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram mobilizadas para realizar o resgate.

De acordo com as informações iniciais, os demais ocupantes foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência. Os feridos foram classificados inicialmente como vítimas leves e moderadas e encaminhados para atendimento médico.

A Santa Casa de Cruzeiro mobilizou equipes para receber os passageiros e reforçou a estrutura de atendimento diante da quantidade de vítimas envolvidas no acidente.

Força-tarefa para o resgate

O acidente mobilizou uma força-tarefa com profissionais de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Além dos bombeiros, participam da operação equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado na operação para auxiliar no resgate e no transporte de vítimas, conforme a necessidade das equipes que atuam no local.

A Prefeitura de Cruzeiro informou que GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e profissionais das áreas de Saúde e Segurança trabalham em conjunto com os demais órgãos envolvidos na ocorrência.

O município também afirmou que acompanha o atendimento de forma integrada e disponibiliza sua estrutura para auxiliar as equipes de emergência.

Causa será investigada

O trabalho de resgate e atendimento às vítimas continuava na manhã deste domingo. A situação dos passageiros deve ser atualizada pelas autoridades à medida que as equipes concluírem a retirada e o atendimento dos envolvidos.

As circunstâncias que provocaram a queda do ônibus na ribanceira serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade às vítimas e aos demais envolvidos e afirmou que permanece mobilizada para oferecer suporte durante o atendimento da ocorrência.

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