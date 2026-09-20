Um ônibus que transportava romeiros de Minas Gerais para Aparecida caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas morreram no acidente.

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O coletivo levava cerca de 48 passageiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência, o coletivo vinha da região de Lavras, no sul de Minas Gerais. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram mobilizadas para realizar o resgate.