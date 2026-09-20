Um jovem de 20 anos, identificado como Kauan Gomes Consiglio, morreu na noite deste sábado (19) após um grave acidente de trânsito na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações preliminares sobre a ocorrência, Kauan conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com um ônibus do transporte público que seguia pela Linha Verde. Após o primeiro impacto, a motocicleta ainda teria atingido um veículo que estava parado no semáforo.