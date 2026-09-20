Um jovem de 20 anos, identificado como Kauan Gomes Consiglio, morreu na noite deste sábado (19) após um grave acidente de trânsito na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.
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Segundo informações preliminares sobre a ocorrência, Kauan conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com um ônibus do transporte público que seguia pela Linha Verde. Após o primeiro impacto, a motocicleta ainda teria atingido um veículo que estava parado no semáforo.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas.
A morte do jovem provocou comoção entre amigos e conhecidos. Nas redes sociais, foram publicadas diversas homenagens e mensagens de despedida. Em uma delas, uma amiga relembrou conversas recentes com Kauan e escreveu que ele “vai fazer muita falta”. Outra publicação destacou as boas lembranças deixadas pelo jovem.
De acordo com informações divulgadas pelo serviço funerário municipal, o velório acontece neste domingo (20), no Velório Municipal Paraíso. O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.