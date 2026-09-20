20 de setembro de 2026
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MORTE

Kauan, 20 anos, morre em acidente violento na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Kauan morreu em acidente de moto
Kauan morreu em acidente de moto

Um jovem de 20 anos, identificado como Kauan Gomes Consiglio, morreu na noite deste sábado (19) após um grave acidente de trânsito na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.

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Segundo informações preliminares sobre a ocorrência, Kauan conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com um ônibus do transporte público que seguia pela Linha Verde. Após o primeiro impacto, a motocicleta ainda teria atingido um veículo que estava parado no semáforo.

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas.

A morte do jovem provocou comoção entre amigos e conhecidos. Nas redes sociais, foram publicadas diversas homenagens e mensagens de despedida. Em uma delas, uma amiga relembrou conversas recentes com Kauan e escreveu que ele “vai fazer muita falta”. Outra publicação destacou as boas lembranças deixadas pelo jovem.

De acordo com informações divulgadas pelo serviço funerário municipal, o velório acontece neste domingo (20), no Velório Municipal Paraíso. O sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.

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