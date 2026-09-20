A Santa Casa de Cruzeiro mobilizou e reforçou as equipes de atendimento neste domingo (20) para receber os feridos de um grave acidente com um ônibus de viagem na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG).

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O veículo transportava cerca de 48 passageiros e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Ao menos cinco pessoas morreram.