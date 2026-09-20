A Santa Casa de Cruzeiro mobilizou e reforçou as equipes de atendimento neste domingo (20) para receber os feridos de um grave acidente com um ônibus de viagem na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG).
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O veículo transportava cerca de 48 passageiros e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Ao menos cinco pessoas morreram.
Os demais ocupantes foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para atendimento médico. Segundo as informações iniciais, os feridos apresentavam quadros classificados como leves e moderados.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 e mobilizou equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá para atuar no resgate. A operação foi coordenada pelo tenente Muller.
A grande quantidade de vítimas levou a Santa Casa de Cruzeiro a reforçar as equipes para receber os passageiros retirados do veículo. O hospital permaneceu mobilizado para realizar os atendimentos conforme os feridos chegavam à unidade.
Força-tarefa no Vale
O acidente mobilizou uma força-tarefa envolvendo diferentes órgãos de emergência da região. Além dos bombeiros, participaram da operação equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado na ocorrência para auxiliar no resgate e, conforme a necessidade, no transporte de vítimas.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e profissionais das áreas de Saúde e Segurança trabalham em conjunto com os demais órgãos envolvidos na operação.
O município também colocou sua estrutura à disposição das equipes de emergência e acompanha o atendimento de forma integrada.
Cinco pessoas morreram
As primeiras informações apontam que cinco passageiros morreram após o ônibus sair da pista e cair na ribanceira. Os demais ocupantes precisaram ser retirados do veículo e levados para atendimento médico.
O trabalho de resgate mobilizou equipes de diferentes cidades do Vale do Paraíba diante da dificuldade de acesso ao local da queda e da quantidade de passageiros envolvidos.
As autoridades ainda devem atualizar o número de feridos e a situação das vítimas atendidas nos hospitais da região.
Causas serão investigadas
As circunstâncias que levaram o ônibus a sair da pista e despencar na ribanceira ainda não foram esclarecidas.
A dinâmica do acidente deverá ser investigada pelas autoridades responsáveis. O trabalho de resgate e atendimento às vítimas continuava durante a manhã deste domingo.
Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade às vítimas e familiares e afirmou que permanece mobilizada para oferecer suporte às equipes que atuam na ocorrência.