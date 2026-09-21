São José dos Campos inicia a semana com 564 vagas de emprego disponíveis. As contratações são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para atuação em diferentes áreas, com exigência de níveis variados de escolaridade e experiência profissional.
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Vagas
Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de teleatendimento, com 300 vagas, sendo 50 exclusivas para PCD (pessoas com deficiência); atendente de lanchonete, com 52 vagas; cobrador de transportes coletivos, com 30 oportunidades; entrevistador de campo, com 20; cuidador de idosos, com 15; e técnico de enfermagem, com 10 vagas.
Também há oportunidades para assistente de operações audiovisuais, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, eletricista, encanador, cozinheiro, pintor de obras, pedreiro, técnico em manutenção de máquinas, operador de retroescavadeira, entre outras funções.
Jovem Aprendiz
Para jovens, o PAT oferece 32 oportunidades na modalidade Jovem Aprendiz. São 30 vagas para cobrador de transportes coletivos, destinadas a candidatos de 18 a 22 anos, e duas vagas para operador de caixa, para candidatos de 18 a 21 anos.
Vagas para PCD
Entre as oportunidades destinadas a pessoas com deficiência, há 50 vagas exclusivas para operador de teleatendimento ativo. Outras 100 vagas de operador de telemarketing ativo também aceitam candidatos PCD. Há ainda uma vaga exclusiva para PCD na função de manobrista.
Como participar do processo seletivo
Os interessados devem verificar previamente os requisitos das vagas no site oficial da Prefeitura. Para participar, é preciso comparecer à sede do PAT com os documentos pessoais. O posto fica na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os serviços são gratuitos.