São José dos Campos inicia a semana com 564 vagas de emprego disponíveis. As contratações são intermediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para atuação em diferentes áreas, com exigência de níveis variados de escolaridade e experiência profissional.

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Vagas

Entre as funções com maior número de oportunidades estão operador de teleatendimento, com 300 vagas, sendo 50 exclusivas para PCD (pessoas com deficiência); atendente de lanchonete, com 52 vagas; cobrador de transportes coletivos, com 30 oportunidades; entrevistador de campo, com 20; cuidador de idosos, com 15; e técnico de enfermagem, com 10 vagas.