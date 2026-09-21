A noite de sábado (19) foi marcada por mais uma tragédia no trânsito de São José dos Campos.
Um jovem identificado como Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, perdeu a vida após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte público no cruzamento da Avenida Itabaiana com a Linha Verde, na zona sul da cidade.
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Segundo informações preliminares, o motociclista teria avançado o sinal vermelho e colidido contra o ônibus que trafegava pela Linha Verde. Com a força do impacto, a motocicleta ainda atingiu outro veículo que aguardava parado no semáforo.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas, infelizmente, o jovem não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local.
Imagens mostram local
Um vídeo registrado por testemunhas que estavam no local revela a gravidade e o impacto da cena logo após o acidente.
Nas imagens, é possível ver uma ambulância do Samu com as luzes de emergência ligadas posicionada na via. Socorristas e populares aparecem aglomerados ao redor do local da colisão, onde a vítima recebia o atendimento.
Mais à frente, carros e motos permanecem parados perto do cruzamento, enquanto curiosos e pedestres observam apreensivos a movimentação na via. O tráfego na região ficou parcialmente paralisado durante os trabalhos de resgate e perícia.
Trânsito letal para motociclistas
A morte de Kauan reflete uma estatística preocupante e recorrente na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O acidente ocorreu no mesmo período em que novos dados do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo, revelam que os motociclistas representam mais da metade das vítimas mortais no trânsito regional.
Entre janeiro e agosto de 2026, a RMVale contabilizou 250 mortes em acidentes de trânsito. Desse total, 134 vítimas eram motociclistas — o equivalente a 53,6% dos óbitos. Na sequência aparecem pedestres (44 mortes / 17,6%), ocupantes de automóveis (35 mortes / 14%) e ciclistas (23 mortes / 9%).
São José dos Campos lidera o ranking negativo da região, acumulando 48 mortes no trânsito nos primeiros oito meses do ano. Considerada a soma dos últimos 12 meses (setembro de 2025 a agosto de 2026), a RMVale já soma 382 vidas perdidas em estradas e vias urbanas dos seus 39 municípios.