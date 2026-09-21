A noite de sábado (19) foi marcada por mais uma tragédia no trânsito de São José dos Campos.

Um jovem identificado como Kauan Gomes Consiglio, de 20 anos, perdeu a vida após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte público no cruzamento da Avenida Itabaiana com a Linha Verde, na zona sul da cidade.

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