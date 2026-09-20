Cinco pessoas morreram após um ônibus de viagem cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo transportava cerca de 48 passageiros.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram mobilizadas para o resgate, sob coordenação do tenente Muller.
Segundo as primeiras informações, ao menos cinco passageiros morreram no acidente. Os demais ocupantes foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para atendimento médico. As vítimas foram classificadas inicialmente como leves e moderadas.
Os feridos estão sendo levados para a Santa Casa de Cruzeiro, que mobilizou equipes para receber os passageiros. A unidade de saúde reforçou o atendimento diante da quantidade de vítimas envolvidas na ocorrência.
Força-tarefa para o resgate
O acidente mobilizou equipes de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Além dos bombeiros, participam da operação profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado no resgate e no transporte de vítimas. A aeronave foi colocada à disposição para reforçar a operação, conforme a necessidade das equipes que trabalham no local.
A Prefeitura de Cruzeiro informou que GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e profissionais das áreas de Saúde e Segurança atuam em conjunto com os demais órgãos envolvidos no resgate.
O município também informou que acompanha a ocorrência de forma integrada e disponibiliza sua estrutura para auxiliar as equipes de emergência.
Investigação
O trabalho de resgate e atendimento às vítimas continuava na manhã deste domingo. As autoridades ainda devem atualizar a situação dos passageiros conforme as equipes concluírem a retirada das vítimas e os atendimentos no local.
As circunstâncias que provocaram a queda do ônibus na ribanceira deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.
Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade aos envolvidos e afirmou que permanece mobilizada para oferecer suporte durante o atendimento da ocorrência.