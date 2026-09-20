20 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
QUEDA EM RIBANCEIRA

Feridos de acidente com ônibus no Vale são resgatados; 5 morreram

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CB
Ônibus caiu em ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura
Ônibus caiu em ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura

Cinco pessoas morreram após um ônibus de viagem cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo transportava cerca de 48 passageiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram mobilizadas para o resgate, sob coordenação do tenente Muller.

Segundo as primeiras informações, ao menos cinco passageiros morreram no acidente. Os demais ocupantes foram retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para atendimento médico. As vítimas foram classificadas inicialmente como leves e moderadas.

Os feridos estão sendo levados para a Santa Casa de Cruzeiro, que mobilizou equipes para receber os passageiros. A unidade de saúde reforçou o atendimento diante da quantidade de vítimas envolvidas na ocorrência.

Força-tarefa para o resgate

O acidente mobilizou equipes de diferentes cidades do Vale do Paraíba. Além dos bombeiros, participam da operação profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também foi empregado no resgate e no transporte de vítimas. A aeronave foi colocada à disposição para reforçar a operação, conforme a necessidade das equipes que trabalham no local.

A Prefeitura de Cruzeiro informou que GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Defesa Civil e profissionais das áreas de Saúde e Segurança atuam em conjunto com os demais órgãos envolvidos no resgate.

O município também informou que acompanha a ocorrência de forma integrada e disponibiliza sua estrutura para auxiliar as equipes de emergência.

Investigação

O trabalho de resgate e atendimento às vítimas continuava na manhã deste domingo. As autoridades ainda devem atualizar a situação dos passageiros conforme as equipes concluírem a retirada das vítimas e os atendimentos no local.

As circunstâncias que provocaram a queda do ônibus na ribanceira deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.

Em nota, a Prefeitura de Cruzeiro manifestou solidariedade aos envolvidos e afirmou que permanece mobilizada para oferecer suporte durante o atendimento da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários