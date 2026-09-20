20 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende adolescente com 1,6 mil porções de drogas em Guará

Por Da redação | Guarantiguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões da PM com adolescente em Guaratinguetá
Apreensões da PM com adolescente em Guaratinguetá

Um adolescente foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá. A ação foi realizada na noite de sábado (19) por policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Impacto.

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Durante a abordagem, foram apreendidas 1.604 unidades e porções de drogas, sendo 967 de cocaína, 493 pedras de crack, 142 buchas de maconha e dois tubos de dry.

Também foram localizados um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, uma balança de precisão, um aparelho celular, R$ 22,75 em dinheiro e materiais utilizados para a embalagem das drogas.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o adolescente permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

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