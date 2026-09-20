Um adolescente foi apreendido por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá. A ação foi realizada na noite de sábado (19) por policiais militares da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Impacto.

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Durante a abordagem, foram apreendidas 1.604 unidades e porções de drogas, sendo 967 de cocaína, 493 pedras de crack, 142 buchas de maconha e dois tubos de dry.