Cinco pessoas morreram após um ônibus de viagem cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo transportava cerca de 48 passageiros.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram deslocadas para o local e atuam no resgate das vítimas.