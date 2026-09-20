Cinco pessoas morreram após um ônibus de viagem cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura na manhã deste domingo (20), na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo transportava cerca de 48 passageiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h15 para atender à ocorrência. Equipes de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá foram deslocadas para o local e atuam no resgate das vítimas.
Segundo as primeiras informações, cinco passageiros morreram em decorrência do acidente. Os demais ocupantes estão sendo retirados do ônibus pelas equipes de emergência e encaminhados para atendimento médico, com vítimas classificadas inicialmente como leves e moderadas.
O acidente mobilizou uma grande força-tarefa na região. Além dos bombeiros, participam do atendimento equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz.
O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi empregado na operação para auxiliar no resgate e no transporte de vítimas. O Águia de São Paulo foi colocado à disposição para reforçar o atendimento, caso necessário.
Força-tarefa na região
A quantidade de passageiros envolvidos na ocorrência levou à mobilização de equipes de diferentes cidades do Vale do Paraíba para ampliar a capacidade de atendimento.
Em Guaratinguetá, foi acionado um plano de contingência para garantir a continuidade dos serviços de emergência enquanto parte das equipes permanece empenhada no atendimento do acidente na SP-52. Equipes extras foram mobilizadas para reforçar os serviços na cidade.
O trabalho de resgate continua na manhã deste domingo. As autoridades ainda devem atualizar o número e a situação das vítimas conforme as equipes concluírem a retirada dos passageiros e o atendimento no local.