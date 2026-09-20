O Anel Viário, a ponte estaiada e outras vias de São José dos Campos se encontram temporariamente bloqueados para a realização das provas da 2ª Maratona de São José dos Campos, neste domingo (20).

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Os bloqueios começaram durante a madrugada e fazem parte da operação especial de trânsito montada para garantir a segurança dos participantes e demais usuários das vias.