O Anel Viário, a ponte estaiada e outras vias de São José dos Campos se encontram temporariamente bloqueados para a realização das provas da 2ª Maratona de São José dos Campos, neste domingo (20).
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Os bloqueios começaram durante a madrugada e fazem parte da operação especial de trânsito montada para garantir a segurança dos participantes e demais usuários das vias.
A primeira interdição começou às 2h, com a montagem da estrutura de largada, na avenida Senador Teotônio Vilela, no sentido sul, entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e o Paço Municipal.
O bloqueio nesse trecho está previsto para permanecer até o meio-dia. O restante do percurso foi bloqueado por volta das 3h30 e será liberado após o término da competição.
Por volta das 9h, há previsão de liberação antecipada de algumas vias, entre elas a ponte estaiada; a avenida Jorge Zarur, no sentido centro; a avenida Major Miguel Naked; a avenida Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e a avenida Alfredo Asdente (Via Oeste); a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro; a avenida Campos Elíseos; e a rua Winston Churchill.
Confira a lista de interdições:
avenida Senador Teotônio Vilela: sentido sul, entre o retorno sob o viaduto Everardo Passos e a avenida Florestan Fernandes; sentido norte, entre a avenida Florestan Fernandes e o viaduto Raquel Marcondes.
avenida Florestan Fernandes: sentido sul, entre a avenida Senador Teotônio Vilela e a ciclopassarela José Reinaldo Pirro Jr.; sentido norte, em toda a extensão.
avenida Jorge Zarur: sentido litoral, entre a avenida Rodrigo Reis Tuy e a avenida Governador Mário Covas; sentido centro, entre o acesso para a rua Francisco Ricci e a ponte Estaiada Juana Blanco Gomez.
ponte Estaiada Juana Blanco Gomez: interditada no sentido da avenida Jorge Zarur para a avenida São João.
avenida São João: sentido Jardim Aquarius, entre a avenida Dr. Eduardo Cury e a rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro. O acesso local é em mão dupla a partir da avenida Major Miguel Naked.
avenida Major Miguel Naked: totalmente interditada nos dois sentidos. O acesso local é permitido a quem reside no Condomínio Colinas, em mão dupla pela pista sentido centro, pela avenida São João. O acesso ao Condomínio Kingdom também é mantido pela nova via ao lado do Shopping Colinas.
avenida Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e avenida Alfredo Asdente (Via Oeste): totalmente interditadas.
rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro: totalmente interditada.
avenida Campos Elíseos: totalmente interditada no trecho ao lado da Farma Conde Arena.
rua Winston Churchill: totalmente interditada no trecho ao lado da Farma Conde Arena. Moradores podem circular no trecho residencial mediante escolta.
avenida Governador Mário Covas: sentido litoral, entre a avenida Jorge Zarur e a saída da rua José Guilherme de Almeida. A partir desse ponto, o trânsito é liberado somente pelo acostamento até a placa que indica o início da área sob concessão da Ecopistas.