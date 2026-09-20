Um caminhão carregado com trigo tombou na manhã deste sábado (19), na rua São Sebastião, no bairro das Colinas, em Silveiras. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 7h20.

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Segundo os bombeiros, o motorista, de 44 anos, ficou retido no interior do veículo após o tombamento. Ele sofreu uma fratura em um dos membros inferiores.