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ACIDENTE

Caminhão com trigo tomba em Silveiras e motorista fica ferido

Por Da redação | Silveiras
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhão tombado em Silveiras
Caminhão tombado em Silveiras

Um caminhão carregado com trigo tombou na manhã deste sábado (19), na rua São Sebastião, no bairro das Colinas, em Silveiras. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por volta das 7h20.

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Segundo os bombeiros, o motorista, de 44 anos, ficou retido no interior do veículo após o tombamento. Ele sofreu uma fratura em um dos membros inferiores.

A equipe realizou o atendimento inicial e trabalhou na retirada do homem do caminhão. Após o resgate, a vítima foi transportada pela aeronave Águia, da Polícia Militar, para o Hospital Regional de Taubaté, onde recebeu atendimento médico.

A ocorrência foi deixada em segurança e apresentada às autoridades competentes para as providências necessárias.

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