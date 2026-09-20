Um acidente envolvendo um ônibus com aproximadamente 48 pessoas mobiliza uma grande força-tarefa de resgate na manhã deste domingo (20), na rodovia SP-52, entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo caiu em uma ribanceira e deixou múltiplas vítimas.

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As equipes de emergência foram acionadas por volta das 5h30. Segundo as primeiras informações do Samu, há vítimas em óbito, pessoas em estado grave e passageiros que ficaram presos nas ferragens do ônibus.