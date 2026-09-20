Um acidente envolvendo um ônibus com aproximadamente 48 pessoas mobiliza uma grande força-tarefa de resgate na manhã deste domingo (20), na rodovia SP-52, entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O veículo caiu em uma ribanceira e deixou múltiplas vítimas.
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As equipes de emergência foram acionadas por volta das 5h30. Segundo as primeiras informações do Samu, há vítimas em óbito, pessoas em estado grave e passageiros que ficaram presos nas ferragens do ônibus.
O atendimento reúne equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, utilizado no resgate e no transporte de vítimas. O Águia de São Paulo também foi colocado à disposição para reforçar a operação.
Participam da ocorrência viaturas do Samu de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz, além de equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá.
Força-tarefa
A dimensão do acidente levou à mobilização de equipes de diferentes cidades da região para ampliar a capacidade de atendimento e agilizar o resgate das vítimas.
Viaturas de Cruzeiro e Queluz estão diretamente empenhadas na ocorrência. Em Guaratinguetá, foi criado um plano de contingência para garantir a continuidade dos atendimentos de emergência na cidade enquanto parte das equipes permanece mobilizada na SP-52. Equipes extras foram acionadas para reforçar os serviços.
O resgate continua na manhã deste domingo. A quantidade de vítimas e a situação dos passageiros ainda podem ser atualizadas pelas autoridades conforme o trabalho das equipes avançar.