O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo aviso de tempestade de perigo potencial para ocorrências de tempestades no Vale do Paraíba. O alerta começa à 0h desta terça-feira (22) e permanece válido até às 23h59 do mesmo dia.

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A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia e ventos intensos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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