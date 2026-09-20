20 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO DO TEMPO

Inmet emite novo alerta para tempestade para o Vale do Paraíba

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Magnific
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo aviso de tempestade de perigo potencial para ocorrências de tempestades no Vale do Paraíba. O alerta começa à 0h desta terça-feira (22) e permanece válido até às 23h59 do mesmo dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A previsão é de  chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia e ventos intensos, com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

Orientações

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não permanecer ou estacionar veículos nas proximidades de árvores, torres de transmissão e placas de propaganda. O Inmet também orienta a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários