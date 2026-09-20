Um ônibus com aproximadamente 48 pessoas caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), na rodovia SP-52, entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O acidente deixou múltiplas vítimas e mobilizou uma grande força-tarefa para o resgate.
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As equipes foram acionadas por volta das 5h30. Segundo as informações iniciais, há vítimas em óbito, feridos em estado grave e pessoas que ficaram presas nas ferragens do ônibus.
O atendimento reúne equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, que atua no resgate e transporte das vítimas. O Águia de São Paulo também foi colocado à disposição para reforçar a operação.
Participam da ocorrência viaturas do Samu de Guaratinguetá, Cruzeiro e Queluz, além de equipes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá.
Força-tarefa
As equipes de Cruzeiro e Queluz estão empenhadas diretamente no atendimento às vítimas. A dimensão do acidente exigiu a mobilização de diferentes unidades da região para agilizar o socorro.
Em Guaratinguetá, foi criado um plano de contingência para garantir a manutenção dos atendimentos de emergência na cidade enquanto parte das equipes permanece envolvida na ocorrência. Equipes extras foram mobilizadas.
O resgate ainda está em andamento, e o número de vítimas e a situação individual dos passageiros podem ser atualizados pelas autoridades conforme o trabalho das equipes avançar.