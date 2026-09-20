Um ônibus com aproximadamente 48 pessoas caiu em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), na rodovia SP-52, entre Cruzeiro e Passa Quatro (MG). O acidente deixou múltiplas vítimas e mobilizou uma grande força-tarefa para o resgate.

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As equipes foram acionadas por volta das 5h30. Segundo as informações iniciais, há vítimas em óbito, feridos em estado grave e pessoas que ficaram presas nas ferragens do ônibus.