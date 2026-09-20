Dois homens foram presos com drogas após tentarem fugir da Polícia Militar e causarem um acidente de trânsito no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (18). Um dos suspeitos era procurado pela Justiça por roubo.

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Segundo a Polícia Militar, policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) participavam da Operação Impacto quando avistaram um veículo e tentaram realizar a abordagem. Os ocupantes, porém, tentaram fugir por diversas ruas do bairro, até colidirem com outro carro. Durante a fuga, os suspeitos dispensaram uma sacola contendo drogas. Após o acidente, os dois homens tentaram escapar a pé, mas foram alcançados e abordados pelos policiais.