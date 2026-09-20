Um homem foi preso por tentativa de homicídio em Guaratinguetá durante o benefício da saída temporária do sistema prisional. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (18), no bairro Vila Brasil.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou durante patrulhamento no bairro Vila Paraíba. Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens.