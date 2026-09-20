Um homem foi preso por tentativa de homicídio em Guaratinguetá durante o benefício da saída temporária do sistema prisional. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (18), no bairro Vila Brasil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou durante patrulhamento no bairro Vila Paraíba. Policiais do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram uma motocicleta ocupada por dois homens.
Durante a consulta aos sistemas, os agentes constataram que um dos ocupantes estava em período de saída temporária. Nada de ilícito foi constatado, e ambos foram liberados.
Pouco depois, a equipe recebeu, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), informações sobre uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Vila Brasil.
Um homem havia sido atingido e socorrido, inicialmente, sem risco de morte. Durante as diligências, um dos homens abordados anteriormente foi apontado como possível autor dos disparos.
Com base nos dados levantados, os policiais foram até a residência do suspeito e realizaram uma nova abordagem. Ele confessou ter efetuado os disparos contra a vítima e afirmou que a motivação teria sido passional.
O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.