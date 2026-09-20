Um homem procurado pela Justiça do Estado da Paraíba foi localizado e preso no bairro Jardim Pôr do Sol, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na rua Osvaldo de Pinto Guimarães, na noite de sexta-feira (18).
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Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região próxima a um evento quando avistaram homens atuando como vigias de veículos.
O homem foi abordado e, durante consulta aos sistemas, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão por crime de trânsito, expedido pela Justiça de Campina Grande (PB).
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.