20 de setembro de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado na Paraíba é preso guardando carros em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça do Estado da Paraíba foi localizado e preso no bairro Jardim Pôr do Sol, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na rua Osvaldo de Pinto Guimarães, na noite de sexta-feira (18).

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Policiais militares do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região próxima a um evento quando avistaram homens atuando como vigias de veículos.

O homem foi abordado e, durante consulta aos sistemas, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão por crime de trânsito, expedido pela Justiça de Campina Grande (PB).

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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