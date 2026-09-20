Um homem foi preso por violência doméstica em São Sebastião. A ocorrência foi registrada no sábado (19), após acionamento da Polícia Militar, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), para atendimento. A vítima relatou ter sido agredida com tapas, socos e chutes, mas não apresentava lesões aparentes.

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No local, a equipe ouviu a vítima, que relatou as agressões sofridas pelo companheiro. Segundo ela, o homem a teria ameaçado, dado um tapa na cabeça e, em data anterior, desferido chutes e socos.