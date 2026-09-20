Um jovem de 20 anos, identificado como Cauã, morreu na noite deste sábado (19) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte público na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.
Segundo informações preliminares divulgadas após o acidente, o motociclista teria avançado o sinal vermelho e colidido contra um ônibus que trafegava pela Linha Verde. Na sequência, a motocicleta também atingiu um veículo que estava parado no semáforo.
O Samu foi acionado e as equipes realizaram o atendimento à vítima, mas Cauã não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
RMVale tem 134 mortes de motociclistas em 2026
A morte ocorre em um cenário de elevada participação de motociclistas nas estatísticas de trânsito da região.
Segundo dados do Infosiga, sistema do Governo de São Paulo, a RMVale registrou 250 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e agosto de 2026. Desse total, 134 vítimas eram motociclistas, o equivalente a 53,6% dos óbitosregistrados no período.
Os pedestres aparecem na sequência, com 44 mortes (17,6%), seguidos pelos ocupantes de automóveis, com 35 óbitos (14%), e ciclistas, com 23 mortes (9%).
Em São José dos Campos, foram registradas 48 mortes no trânsito entre janeiro e agosto, o maior número entre os municípios da RMVale no período.
A estatística considera os 39 municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Mais uma morte no trânsito
O acidente que matou Cauã aconteceu no mesmo fim de semana em que foram divulgados dados mostrando que os motociclistas respondem por mais da metade das mortes no trânsito na RMVale em 2026.
Nos últimos 12 meses, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, a região contabilizou 382 mortes em acidentes de trânsito, segundo o Infosiga.