Um jovem de 20 anos, identificado como Cauã, morreu na noite deste sábado (19) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte público na Avenida Itabaiana, no cruzamento com a Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.

Segundo informações preliminares divulgadas após o acidente, o motociclista teria avançado o sinal vermelho e colidido contra um ônibus que trafegava pela Linha Verde. Na sequência, a motocicleta também atingiu um veículo que estava parado no semáforo.

O Samu foi acionado e as equipes realizaram o atendimento à vítima, mas Cauã não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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