Não foi apenas uma vitória. Foi uma noite para guardar na memória. O São José Basketball venceu o Corinthians por 81 a 68, neste sábado (19), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e conquistou pela primeira vez o título da LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete), o Campeonato Brasileiro Sub-22.

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O troféu chega depois de uma campanha de 14 vitórias em 16 jogos e coroa um grupo que, apesar de disputar uma competição Sub-22, é formado majoritariamente por jogadores Sub-20. Apenas um atleta do elenco tem 21 anos. Na quarta decisão disputada pelo time joseense na história da competição, finalmente veio o título.