Não foi apenas uma vitória. Foi uma noite para guardar na memória. O São José Basketball venceu o Corinthians por 81 a 68, neste sábado (19), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e conquistou pela primeira vez o título da LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete), o Campeonato Brasileiro Sub-22.
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O troféu chega depois de uma campanha de 14 vitórias em 16 jogos e coroa um grupo que, apesar de disputar uma competição Sub-22, é formado majoritariamente por jogadores Sub-20. Apenas um atleta do elenco tem 21 anos. Na quarta decisão disputada pelo time joseense na história da competição, finalmente veio o título.
E veio justamente diante de um adversário tradicional, dentro de sua casa e com a torcida corintiana pressionando até os últimos segundos. O São José não se intimidou. Ajustou a defesa, controlou os momentos mais difíceis da partida e construiu uma vitória que ganhou contornos de afirmação para uma geração que começa a escrever seu próprio capítulo no basquete.
Isaque domina e é eleito MVP da final
O nome da decisão foi Isaque Borges. O pivô teve uma atuação dominante e terminou com 18 pontos e 16 rebotes, garantindo um duplo-duplo e sendo eleito o MVP da final.
Mas a conquista esteve longe de depender de apenas um jogador. Jackson Jr. e Jojo também tiveram papel importante, com 15 pontos cada. Pelo Corinthians, Figueira terminou como cestinha, com 18 pontos.
O São José começou a decisão sob pressão. O Corinthians abriu 4 a 0 e tentou impor velocidade desde os primeiros ataques. A resposta joseense veio pela defesa e pelo jogo coletivo. A equipe virou o placar, passou a controlar as ações e terminou o primeiro quarto vencendo por 22 a 12.
No segundo período, os donos da casa reagiram. O Corinthians chegou a diminuir a diferença para apenas um ponto, em 28 a 29. Foi quando Isaque passou a fazer ainda mais diferença dentro do garrafão. O São José recuperou o controle e foi para o intervalo na frente: 42 a 38.
Defesa transforma o jogo após o intervalo
Se os primeiros 20 minutos foram equilibrados, o terceiro quarto mudou a história da decisão.
O São José voltou do intervalo com uma defesa sufocante. Durante os primeiros cinco minutos do período, o Corinthians não conseguiu pontuar. Enquanto isso, os joseenses aproveitavam os erros e aceleravam as transições.
A vantagem chegou a 13 pontos, em 51 a 38. Figueira finalmente marcou para o Corinthians, mas Gabriel Pessoa respondeu com uma bola de três. Pouco depois, Jackson Jr. acertou outro arremesso de longa distância e colocou o São José 20 pontos à frente: 61 a 41.
O período terminou com uma vantagem confortável para os visitantes: 64 a 47.
Corinthians reage, mas São José segura a pressão
O último quarto ainda reservava tensão.
O São José perdeu Gabriel Pessoa e Jojo por excesso de faltas, enquanto Kaique deixou a quadra pelo mesmo motivo pelo lado corintiano. Aproveitando o momento, o time da casa reagiu e diminuiu a diferença para 13 pontos.
A pressão aumentou quando o Corinthians chegou a nove pontos atrás, em 63 a 72. O ginásio voltou a acreditar na reação.
Foi aí que apareceu outro personagem importante da noite. Henrique Soto interrompeu o período sem pontuar do São José e, ao lado de João Guimarães, ajudou a recolocar a vantagem em dois dígitos: 76 a 63, com pouco mais de um minuto e meio para o fim.
O Corinthians ainda tentou uma última reação e pediu tempo quando o placar marcava 67 a 76. Mas já não havia mais tempo para uma virada.
O São José administrou os segundos finais, manteve a vantagem e confirmou a vitória por 81 a 68.
Um título que representa a formação
Mais do que colocar um troféu inédito na galeria, a conquista representa o resultado de um trabalho construído ao longo dos anos nas categorias de base.
O grupo que chegou ao topo da LDB é formado majoritariamente por atletas ainda abaixo da idade máxima da competição. São jogadores que estão sendo preparados para os próximos passos da carreira e que, neste sábado, tiveram a oportunidade de viver uma experiência que pode marcar suas trajetórias.Depois de três finais anteriores sem o título, a quarta tentativa terminou de maneira diferente. Desta vez, a história ficou completa.