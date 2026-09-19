O São José atropelou o Comercial e fez 3 a 0 na noite deste sábado (19), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos e está classificado para a semifinal da Copa Paulista. Isso porque, no jogo de ida, em Ribeirão Preto, na semana passada, a Águia do Vale ficou no empate por 0 a 0.
Com isso, o time comandado pelo técnico Wilson Junior se 'vinga' da eliminação no ano passado para o mesmo rival. Mais que isso, está a dois jogos de voltar ao cenário nacional, tentando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.
Agora, a equipe classificada aguarda os demais resultados das quartas de final para conhecer o adversário da semifinal.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o São José chegou ao ataque com perigo logo no primeiro minuto, quando veio cruzamento da direita e Jefinho, livre na área, concluiu mal, por cima da meta.
Mas, não demorou muito para sair o primeiro gol da Águia. Aos 7min, Carlos Henrique foi até a linha de fundo e cruzou; a bola sobrou para o zagueiro e capitão Wesley, que encheu o pé e mandou para a rede: 1 a 0.
Melhor em campo, o time da região quase ampliou aos 13min. Após jogada de Thomaz Carvalho pela direita, ele cruzou e Jefinho até concluiu, mas a zaga salvou quase em cima da linha.
Depois disso, o jogo caiu de ritmo, mas o Comercial,que precisava buscar o resultado, não levava perigo. E a Águia parecia administrar a vantagem com mais posse de bola e sem afobação.
Nos minutos finais, o Comercial ainda tentou pressionar e até obrigou o goleiro João Lucas a cortar um cruzamento perigoso que veio da esquerda. Mas, o São José conseguiu manter a vantagem parcial de 1 a 0 até o intervalo.
Na etapa final, o time visitante voltou melhor e q uase marcou aos 3min, em um lance totalmente despretensioso. Após cruzamento de Balbino pela esquerda, a bola desviou na zaga, fez efeito e quase enganou João Lucas, que ainda conseguiu desviar para escanteio.
Para o São José, a arma agora era explorar os contra-ataques nos espaços deixados pelo Comercial. Afinal de contas, teria mais espaço com a saída do alvinegro para frente, em busca do empate.
Contudo, a Águia não conseguia, de fato, aproveitar esse espaço e não criava perigo nos primeiros minutos da segunda etapa. Ao menos, também não deixava o Bafo chegar.
E, aos 21min, no primeiro bom ataque articulado,o São José chegou ao segundo gol. Em jogada que começou pela esquerda, veio o passe para Neto Oliveira, que recebeu na área e mandou tranquilamente no canto direito, rasteiro: 2 a 0.
Com essa vantagem mais confortável, a Águia também começou a criar mais chances nos contra-ataques. E até perdeu um gol incrível com Fernando Neto aos 33min, quando ele recebeu livre na direita, entrou na área e bateu cruzado, à esquerda.
Atordoado, o Comercial não criava e só chegava mesmo em cruzamentos pouco produtivos. Assim, João Lucas praticamente só assistia a partida. E, aos 41min, Natan Masiero até chegou a marcar o terceiro, e o lance foi confirmado pelo VAR, que invalidou o impedimento.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos (Gabriel), Wesley e Carlos Henrique; Thomaz Carvalho, Maurício (Otávio) e Vitinho (Fernando Neto); Jefinho (Jeferson Lima, Guilherme Santos e Neto Oliveira (João Guilherme). Técnico: Wilson Junior
Comercial
Lee; Luis Fernando (Raphael) , Paim (Antonio), Christopher e Balbino (Ricardo); Matheus (Coutinho), Gustavo Henrique (Danilo), Léo Couto e Filipinho; Robinho e Matheus Arcanjo. Técnico: Raphael Silva
Gols: Wesley, aos 7min do 1º tempo; Neto Oliveira aos 21min e Natan Masiero aos 41min do 2º. Árbitro: Douglas Marques das Flores. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 19 de setembro de 2026. Cartões amarelos: Matheus (C); Vitinho, Carlos Henrique, Gabriel (S). Público: 3.685 pagantes. Renda: R$ 68.390