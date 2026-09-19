O São José atropelou o Comercial e fez 3 a 0 na noite deste sábado (19), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos e está classificado para a semifinal da Copa Paulista. Isso porque, no jogo de ida, em Ribeirão Preto, na semana passada, a Águia do Vale ficou no empate por 0 a 0.

Com isso, o time comandado pelo técnico Wilson Junior se 'vinga' da eliminação no ano passado para o mesmo rival. Mais que isso, está a dois jogos de voltar ao cenário nacional, tentando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

Agora, a equipe classificada aguarda os demais resultados das quartas de final para conhecer o adversário da semifinal.

Como foi o jogo