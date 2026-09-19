O Viapol São José atropelou o líder Suzano e venceu por 3 a 0 na noite deste sábado (19), na Arena Suzano, na Grande São Paulo, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Vôlei. As parciais do jogo foram 16/25, 22/25 e 21/25.
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Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a três vitórias em cinco jogos, se recuperando das duas derrotas seguidas. Já o Suzano sofre a primeira derrota no torneio.
Na próxima rodada, os joseenses recebem o Vôlei Renata de Campinas, sexta-feira (25), a partir das 19h, na Farma Conde Arena. Um dia antes, na Arena Suzano, o time da Grande São Paulo faz um duelo regional contra o Itaquá.
Como foi o jogo
No primeiro set, o São José surpreendeu o Suzano, foi melhor e esteve sempre à frente do placar. Com isso, fechou o período com vitória por 25 a 16, abrindo 1 a 0.
Veio o segundo set e o jogo ali ficou mais equilibrado, com os donos da casa dificultando a partida. Mas, o São José conseguiu novamente ser superior e, com um saque perfeito no útlimo ponto, dificultando a recepção adversária, conseguiu fechar em 25 a 22, fazendo 2 a 0.
O terceiro set seria de tudo ou nada para os donos da casa. E a equipe joseense tentou manter a mesma concentração para seguir em vantagem e fechar o jogo. Assim, conseguiu fazer 25 a 21 e ganhou a partida fora de casa, garantindo o 3 a 0.