O Viapol São José atropelou o líder Suzano e venceu por 3 a 0 na noite deste sábado (19), na Arena Suzano, na Grande São Paulo, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Vôlei. As parciais do jogo foram 16/25, 22/25 e 21/25.

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Desta maneira, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, chega a três vitórias em cinco jogos, se recuperando das duas derrotas seguidas. Já o Suzano sofre a primeira derrota no torneio.