19 de setembro de 2026
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VÍDEO: Carro pega fogo na Estrada Nova entre Taubaté e Tremembé

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CBN Vale
Chamas destruíram o veículo
Chamas destruíram o veículo

Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (19), na rodovia que liga Taubaté a Tremembé, conhecida como Estrada Nova. As chamas começaram por volta das 13h28 e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.

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Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo. Um agente da Defesa Civil que passava pela estrada no momento do incêndio parou para prestar os primeiros atendimentos, orientar os motoristas e acionar o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros chegaram ao trecho e conseguiram controlar as chamas. Não houve registro de feridos.

Segundo os agentes que participaram do atendimento inicial, uma possível pane elétrica pode ter provocado o incêndio. Até o momento, não há indicação de que o fogo tenha começado em decorrência de uma colisão ou outro acidente de trânsito.

As circunstâncias do incêndio devem ser apuradas.

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