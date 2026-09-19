Um carro pegou fogo na tarde deste sábado (19), na rodovia que liga Taubaté a Tremembé, conhecida como Estrada Nova. As chamas começaram por volta das 13h28 e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros.

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Imagens registradas no local mostram o veículo tomado pelo fogo. Um agente da Defesa Civil que passava pela estrada no momento do incêndio parou para prestar os primeiros atendimentos, orientar os motoristas e acionar o Corpo de Bombeiros.