Devido à realização da 2ª Maratona de São José dos Campos neste domingo (20), o Anel Viário e diversas ruas e avenidas da cidade terão alterações para garantir a segurança dos atletas e a organização do trânsito durante o evento.
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A prova terá largada e chegada na avenida Senador Teotônio Vilela (Fundo do Vale), na região central, em frente ao Paço Municipal, e deve reunir cerca de 4 mil atletas.
O evento oferece quatro distâncias — 5 km, 10 km, 21 km e 42 km —, todas em percurso de volta única.
Mais de 40 agentes de mobilidade urbana vão atuar durante a maratona para coordenar a operação de trânsito e assegurar a segurança viária.
Interdições
A interdição inicial para a montagem da largada ocorrerá das 2h às 12h, na Av. Senador Teotônio Vilela, sentido sul, entre o retorno sob o Viaduto Everardo Passos e o Paço Municipal.
A interdição total do percurso será realizada das 3h30 às 12h, nos seguintes trechos:
Av. Sen. Teotônio Vilela, sentido sul, interditada a partir do retorno sob o Vd. Everardo Passos até a Av. Florestan Fernandes.
Av. Sen. Teotônio Vilela, sentido norte, interditada desde a Av. Florestan Fernandes até o Vd. Raquel Marcondes.
Av. Florestan Fernandes, sentido sul, interditada desde a Av. Sen. Teotônio Vilela até a Ciclopassarela José Reinaldo Pirro Jr.
Av. Florestan Fernandes, sentido norte, interditada em toda a sua extensão.
Av. Jorge Zarur, sentido litoral, interditada desde a Av. Rodrigo Reis Tuy até a Av. Gov. Mario Covas.
Av. Jorge Zarur, sentido centro, interditada desde o acesso para a Rua Francisco Ricci até a Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez (trânsito desviado para a pista local).
Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez, interditada no sentido da Av. Jorge Zarur para a Av. São João.
Av. São João, sentido Jardim Aquarius: interdição entre a Av. Dr. Eduardo Cury e a Rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, com acesso local mantido em mão dupla a partir da Av. Major Miguel Naked.
Av. Major Miguel Naked, interditada totalmente nos dois sentidos, sendo permitido apenas o acesso em trânsito local para os moradores do Condomínio Colinas, em mão dupla pela pista sentido centro, através da Av. São João, assim como o acesso ao Condomínio Kingdom pela nova via (ainda sem logradouro) ao lado do Shopping Colinas.
Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e Av. Alfredo Asdente (Via Oeste), interditadas totalmente.
Rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro, interditada totalmente.
Av. Campos Elíseos, ao lado da Farma Conde Arena, interditada totalmente.
Rua Winston Churchill, ao lado da Farma Conde Arena, interditada totalmente, permitindo apenas a circulação dos moradores no trecho onde existem residências, mediante escolta.
Av. Gov. Mario Covas, sentido litoral, interditada desde a Av. Jorge Zarur até a saída da Rua José Guilherme de Almeida, onde o trânsito estará liberado somente pelo acostamento até a placa que indica início da área sob concessão da Ecopistas
Vias que devem ser liberadas até as 9h
Av. Jorge Zarur, sentido centro.
Ponte Estaiada Juana Blanco Gomez.
Av. Major Miguel Naked.
Av. Prof. Alfredo Fernandes de Almeida e Av. Alfredo Asdente (Via Oeste).
Rua Prof. Dr. João Batista Ortiz Monteiro.
Av. Campos Elíseos.
Rua Winston Churchill.