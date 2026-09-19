Devido à realização da 2ª Maratona de São José dos Campos neste domingo (20), o Anel Viário e diversas ruas e avenidas da cidade terão alterações para garantir a segurança dos atletas e a organização do trânsito durante o evento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prova terá largada e chegada na avenida Senador Teotônio Vilela (Fundo do Vale), na região central, em frente ao Paço Municipal, e deve reunir cerca de 4 mil atletas.